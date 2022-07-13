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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело главы Next TV Таалая Дуйшенбиева передано в суд

Фото 24.kg. Участники пресс-конференции

Дело главы Next TV Таалая Дуйшенбиева передано в суд. Об этом адвокат Акмат Алагушев сообщил на пресс-конференции в 24.kg.

По его словам, Таалаю Дуйшенбиеву предъявлено обвинение по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)» за публикации в Facebook и Instagram.

По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации в Украине. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Предварительные слушания назначены на 14 июля в Первомайском районном суде.

Адвокаты заявляют, что предъявленные обвинения абсурдны, психолого-лингвистическая экспертиза была проведена с нарушениями и есть все основания сомневаться в ее объективности.

Они обратились к российским экспертам-лингвистам, которые подтвердили некомпетентность и несостоятельность заключения местных коллег. Никаких элементов, побуждающих к национальной вражде, специалисты, которых привлекли юристы, не выявили. Более того, эксперт, услугами которого воспользовалось обвинение, в госреестре не значится.

«Впервые в истории журналиста судят за публикацию в соцсетях. Это беспрецедентный случай. Получается, что любого сотрудника СМИ, любого блогера можно на основании критической статьи посадить. Таалаю Дуйшенбиеву предъявляется также обвинение в сговоре с группой лиц, что совершенно незаконно. Доказательств нет никаких», — отметил другой адвокат Тимур Султанов.

Он напомнил, что Таалай Дуйшенбиев является директором телеканала и в эфире этого информационного ресурса никаких сюжетов или передач сомнительного содержания не было. Журналиста обвиняют за публикации в соцсетях, к которым он не имеет никакого отношения.

Напомним, 3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев.

Фонд расследовательской журналистики призвал прекратить давление на СМИ. Омбудсмен попросил ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.

Суд продлил срок содержания под стражей до 3 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239541/
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