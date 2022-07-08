Названы победители конкурса американской песни. Ими стали школьники и студенты

Общественный фонд Sun People при поддержке посольства США в Кыргызской Республике провел финал конкурса американской песни. Пятнадцать учащихся средних школ из Бишкека, Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областей и шесть студентов университетов из Бишкека, Оша, Баткена и Джалал-Абада соревновались в исполнении американских песен на английском языке.

Конкурс американской песни способствует развитию творческого подхода в преподавании английского языка, демонстрирует талант кыргызской молодежи и знакомит местную аудиторию с уникальной музыкальной культурой США.

Финальному конкурсу предшествовали отборочные и полуфинальные туры онлайн, которые проводились в течение всего прошлого года на сайте www.americansongcontest.kg. В этом году в конкурсе приняло участие более 400 учащихся 9-11-х классов из 90 средних школ, а также более 70 студентов из 12 университетов Оша, Баткена, Джалал-Абада и Бишкека.

Независимое жюри, в состав которого входили американский дипломат Стивен Райдер, специалист отдела развития образования мэрии Аэлита Жолчиева и народная артистка Кыргызской Республики, основательница вокальной школы «Бельканто» Замира Мавлянова, определило трех победителей конкурса среди средних школ и трех победителей конкурса среди вузов:

первое место среди школьников заняла Дилола Омуралиева, ученица 11-го класса школы-лицея № 2, Иссык-Атинский район, Чуйская область;

второе место — Арина Кыдыралиева, ученица 10-го класса школы-гимназии № 26, Бишкек;

третье место досталось Айзат Кыялбековой, ученице 11-го класса средней школы имени Огомбаева, Таласская область;

первое место среди студентов универститетов заняла Назикгуль Рыскулова, студентка Кыргызского национального университета;

второе место — Айтегин Темирбаева, студентка Ошского технологического университета;

третье место — Нурсулуу Мураталиева, студентка Ошского государственного университета.

Во время программы финала конкурса американской песни участники микростипендиальной программы посольства США Access English тоже исполнили свою оригинальную песню Sunlight.

Студенты написали песню на английском языке под руководством американского музыканта Тони Меммела в рамках программы Государственного департамента American Music Abroad. Посольство США также вручило призы финалистам конкурса американской песни в социальных сетях, который проводился на странице диппредставительства в Instagram в преддверии финального мероприятия конкурса американской песни.