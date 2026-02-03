Американские компании заинтересованы в расширении присутствия на рынке КР

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялись двусторонние встречи с представителями ведущих американских компаний и организаций. Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества и перспективы реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных, технологических и социальных проектов.
«Американские компании представили инвестиционные инициативы, подтвердив заинтересованность в расширении присутствия на рынке Кыргызстана. Делегация из США выразила готовность рассматривать КР в качестве региональной платформы для реализации проектов в Центральной Азии, а также обозначила приоритетные направления долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия», — говорится в сообщении.
По итогам встреч подписаны меморандумы о сотрудничестве между НАИ КР и следующими компаниями:
- Equion Group;
- Pangea-Global LLC;
- Mooney Group;
- StrategEast;
- Nasdaq;
- Valmont;
- Concrete Engine.
Меморандумы закрепляют намерения сторон по развитию партнерских отношений и созданию условий для реализации совместных инвестиционных проектов.