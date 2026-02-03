22:28
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Экономика

Американские компании заинтересованы в расширении присутствия на рынке КР

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялись двусторонние встречи с представителями ведущих американских компаний и организаций. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества и перспективы реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных, технологических и социальных проектов.

НАИ КР
Фото НАИ КР

«Американские компании представили инвестиционные инициативы, подтвердив заинтересованность в расширении присутствия на рынке Кыргызстана. Делегация из США выразила готовность рассматривать КР в качестве региональной платформы для реализации проектов в Центральной Азии, а также обозначила приоритетные направления долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия», — говорится в сообщении.

По итогам встреч подписаны меморандумы о сотрудничестве между НАИ КР и следующими компаниями:

  • Equion Group;
  • Pangea-Global LLC;
  • Mooney Group;
  • StrategEast;
  • Nasdaq;
  • Valmont;
  • Concrete Engine.

Меморандумы закрепляют намерения сторон по развитию партнерских отношений и созданию условий для реализации совместных инвестиционных проектов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360470/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
«Бруталист» и «Анора». Кто еще стал победителем премии «Оскар-2025»
Разлучили на границе. Как молодая пара из Кыргызстана добиралась до Америки
Сценарист Голливуда встретилась с режиссерами и продюсерами из Кыргызстана
Названы победители конкурса американской песни. Ими стали школьники и студенты
В финал конкурса американской песни прошли школьники из Бишкека, Канта и Оша
США готовы оплатить учебу 150 афганским студентам в Бишкеке
В пустыне штата Юта обнаружен неопознанный объект. Реакция полиции бесценна
Финансист из Кыргызстана стал водителем лимузина в США и не жалеет об этом
Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке
Кыргызстанец станцевал кара жорго с двойником Майкла Джексона в Голливуде
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
3 февраля, вторник
22:25
Конституционный суд разрешил россиянам регистрироваться в апартаментах Конституционный суд разрешил россиянам регистрироваться...
22:03
Американские компании заинтересованы в расширении присутствия на рынке КР
21:44
В Австралии ученые тестируют первую в мире вакцину против рака мозга у детей
21:24
Объявлен конкурс на дизайн парадной формы для сборной КР на Играх кочевников
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: днем без осадков