Американские компании заинтересованы в расширении присутствия на рынке КР

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялись двусторонние встречи с представителями ведущих американских компаний и организаций. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества и перспективы реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных, технологических и социальных проектов.

Фото НАИ КР

«Американские компании представили инвестиционные инициативы, подтвердив заинтересованность в расширении присутствия на рынке Кыргызстана. Делегация из США выразила готовность рассматривать КР в качестве региональной платформы для реализации проектов в Центральной Азии, а также обозначила приоритетные направления долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия», — говорится в сообщении.

По итогам встреч подписаны меморандумы о сотрудничестве между НАИ КР и следующими компаниями:

Equion Group;

Pangea-Global LLC;

Mooney Group;

StrategEast;

Nasdaq;

Valmont;

Concrete Engine.

Меморандумы закрепляют намерения сторон по развитию партнерских отношений и созданию условий для реализации совместных инвестиционных проектов.