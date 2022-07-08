02:10
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Общество

Треть населения планеты страдает от нехватки еды. Отчет ООН

Около 2,3 миллиарда людей на планете столкнулись с нехваткой продовольствия в 2021 году, из них как минимум 702 миллиона голодают, то есть испытывают недостаток пищи на постоянной основе. Об этом говорится в отчете ООН о продовольственной безопасности и питании.

Согласно отчету, еды в мире периодически не хватает 31,9 процента женщин и 27,6 процента мужчин, при этом с начала пандемии COVID-19 разрыв между ними увеличился на один процентный пункт. Около 45 миллионов детей до пяти лет страдают от истощения — смертельной формы недоедания, это 6,7 процента всех детей на планете. При этом у 39 миллионов детей того же возраста, или 5,7 процента, зафиксировано ожирение.

Более половины всех страдающих от голода живут в странах Азии, еще около трети — в Африке, остальная часть приходится на страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

«С начала пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась и продолжает ухудшаться из-за войны в Украине и изменения климата. Россия и Украина — два крупнейших мировых производителя зерновых, масличных культур и удобрений. Война нарушила международные цепочки поставок, привела к росту цен на зерно, удобрения и энергоносители, в результате чего выросли цены и на лечебное питание для детей с истощением», — делает вывод ООН.

Особенно в странах с низким уровнем дохода на поставки влияют экстремальные природные явления, вызванные изменением климата. Все эти факторы угрожают продовольственной безопасности на Земле.

Авторы доклада прогнозируют, что к 2030 году, даже с учетом восстановления мировой экономики, в мире по-прежнему будет голодать 8 процентов людей. Эта цифра сопоставима с данными за 2015 год, когда и принималась программа ООН по борьбе с голодом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239292/
просмотров: 2000
Версия для печати
Материалы по теме
В ООН обеспокоены обысками, задержанием журналистов в Кыргызстане
ООН приняла резолюцию по борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Ежегодно система ООН вливает в Кыргызстан $100 миллионов на развитие
Независимые СМИ играют ключевую роль в борьбе с гендерным насилием — Антье Граве
Как бороться с ложной информацией без давления на СМИ, рассказала Антье Граве
ООН готова помочь в реализации проектов по обеспечению сейсмической безопасности
Кыргызстан проводит хорошую работу по вопросам ЦУР, считает генсек ООН
Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН
Садыр Жапаров считает неравным распределение средств на климатические проекты
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Где будет канатка, какие улицы пробьют с&nbsp;севера на&nbsp;юг. Что происходит в&nbsp;Бишкеке Где будет канатка, какие улицы пробьют с севера на юг. Что происходит в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
12 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 февраля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: местами снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты ко Дню всех влюбленных, выставки и спектакли
16:00
Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
15:00
Местность Боз-Бармак и весна в Норусе. Фото читателей 24.kg
14:06
Жапаров посетил в Турции пострадавших при крушении вертолета и аварии на ТЭЦ