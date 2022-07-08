Треть населения планеты страдает от нехватки еды. Отчет ООН

Около 2,3 миллиарда людей на планете столкнулись с нехваткой продовольствия в 2021 году, из них как минимум 702 миллиона голодают, то есть испытывают недостаток пищи на постоянной основе. Об этом говорится в отчете ООН о продовольственной безопасности и питании.

Согласно отчету, еды в мире периодически не хватает 31,9 процента женщин и 27,6 процента мужчин, при этом с начала пандемии COVID-19 разрыв между ними увеличился на один процентный пункт. Около 45 миллионов детей до пяти лет страдают от истощения — смертельной формы недоедания, это 6,7 процента всех детей на планете. При этом у 39 миллионов детей того же возраста, или 5,7 процента, зафиксировано ожирение.

Более половины всех страдающих от голода живут в странах Азии, еще около трети — в Африке, остальная часть приходится на страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

«С начала пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась и продолжает ухудшаться из-за войны в Украине и изменения климата. Россия и Украина — два крупнейших мировых производителя зерновых, масличных культур и удобрений. Война нарушила международные цепочки поставок, привела к росту цен на зерно, удобрения и энергоносители, в результате чего выросли цены и на лечебное питание для детей с истощением», — делает вывод ООН.

Особенно в странах с низким уровнем дохода на поставки влияют экстремальные природные явления, вызванные изменением климата. Все эти факторы угрожают продовольственной безопасности на Земле.

Авторы доклада прогнозируют, что к 2030 году, даже с учетом восстановления мировой экономики, в мире по-прежнему будет голодать 8 процентов людей. Эта цифра сопоставима с данными за 2015 год, когда и принималась программа ООН по борьбе с голодом.