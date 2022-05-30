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Общество

На Иссык-Куле создали штаб УВД по обеспечению безопасности туристов

На базе Бостеринского поселкового отделения милиции создали временный штаб УВД Иссык-Кульской области по обеспечению безопасности в период летнего туристического сезона. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

«Больше тысячи сотрудников милиции будут нести службу по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов. К этой работе привлекут и добровольные народные дружины. В пяти поселковых отделениях милиции ОВД круглосуточно будут дежурить по две мобильные группы милиции. На автодорогах области выставят около 50 круглосуточных постов УОБДД. Три временных опорных пункта милиции появятся на горных, туристических маршрутах. Организован круглосуточный cаll-центр УВД Иссык-Кульской области. Иностранный турист или отдыхающий, позвонив на номер 0705009102, может получить всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УВД напоминают, что в Иссык-Кульской области работает около 700 курортно-оздоровительных учреждений, домов отдыха, туристических баз, детских центров отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235239/
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