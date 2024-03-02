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Власть

Продукты Google интегрируют в систему школьного образования Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с делегацией корпорации Google. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны достигли договоренности о запуске пилотного проекта, предусматривающего интеграцию продуктов Google в систему школьного образования Кыргызстана.

Этот проект станет первым шагом на пути к цифровизации образовательного процесса и созданию современной, инновационной учебной среды для учителей и учащихся по всей стране.

«Сотрудничество с мировыми лидерами в области технологий, такими как Google, открывает новые возможности для развития системы образования в Кыргызстане. Мы уверены, что внедрение современных технологических решений повысит качество образования и сделает его более доступным и эффективным для каждого ребенка», — сказал Эдиль Байсалов.

Проект разработан для тесного взаимодействия между учителями, учениками и родителями. Он включает использование таких инструментов, как Google Workspace for Education, в состав которого входит Google Classroom. Он помогает педагогам персонализировать, управлять и измерять образовательный процесс и будет адаптирован под специфические потребности кыргызской школьной системы.

Запуск пилотного проекта запланирован на ближайшее время.

«Делегация компании Google провела в Кыргызстане семинар для Министерства образования и науки. Более 40 учителей из регионов страны ознакомились с передовыми технологиями и продуктами Google, предназначенными для использования в образовательной среде. Особое внимание было уделено инструментам, способным сделать обучение более интерактивным и доступным», — рассказали в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288131/
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