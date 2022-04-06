Кумтор наш. Комментарий компании о восстановлении и рекультивации рудника

«Кумтор» полностью перешел во владение Кыргызстана. Об этом в прямом эфире 4 апреля сообщил президент страны.

В тот же день канадская компания Centerra Gold распространила свой комментарий. В частности, в тексте говорилось, что «Кыргызская Республика и «Кыргызалтын» берут на себя всю ответственность за рудник «Кумтор», включая все обязательства по восстановлению и рекультивации».

В пресс-службе «Кумтор Голд Компани» дали разъяснения по вопросам «об обязанности КГК выполнить все работы по рекультивации объекта после завершения работ на руднике «Кумтор» и «по разработке технического проекта рекультивации объектов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об охране окружающей среды и о недрах с определением объема финансовых средств Фонда рекультивации для рекультивации объектов проекта «Кумтор».

«ЗАО «Кумтор Голд Компани» соблюдает требования природоохранного законодательства по выводу рудника из эксплуатации, включая рекультивацию объектов рудника, в соответствии с передовым международным опытом в горной промышленности.

Ранее компания разрабатывала план закрытия рудника «Кумтор» совместно с международными консультантами и экспертами, имеющими опыт разработки таких проектов. Это включает критерии первоначального плана закрытия/вывода из эксплуатации, разработанного на стадии ТЭО (план рекультивации); пересмотренный концептуальный план вывода рудника из эксплуатации.

Последний поэтапный концептуальный план вывода рудника из эксплуатации был подготовлен компанией SRK в 2019 году», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, «Кумтор Голд Компани» разработает технический проект рекультивации на основании запланированного срока эксплуатации рудника до 2031-го и предоставит подробный инженерный проект и план закрытия рудника в государственные контролирующие органы на экспертизу по вопросам, связанным со строительством, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

«Смета расходов по закрытию рудника составляется привлеченными признанными международными экспертами. Учитывается каждый компонент инфраструктуры рудника: открытый карьер, отвалы пустой породы, хвостовое хозяйство (включая структуры по управлению водными ресурсами), а также вывод из эксплуатации другой инфраструктуры рудника, краткосрочное и долгосрочное обслуживание, инспекции и мониторинг по соблюдению природоохранных норм. При составлении сметы расходов по закрытию рудника применяются стандартные предположения, экспертные мнения и соответствующая информация», — проинформировала пресс-служба.

Для реализации проекта по выводу рудника из эксплуатации «Кумтор» создал трастовый фонд рекультивации для проведения рекультивационных мероприятий на руднике.

В соответствии с договором об образовании трастового фонда рекультивации компания обязана делать в него ежегодно взносы. Фонд был учрежден компанией для финансирования своих обязательств по завершению производства, рекультивации и выводу из эксплуатации рудника «Кумтор». Согласно заключенному соглашению от 4 апреля 2022 года, Кыргызстану будет возвращен контроль над рекультивационным фондом в размере $53 миллионов.

По состоянию на 31 декабря 2021-го баланс Фонда рекультивации составляет $53 миллиона.