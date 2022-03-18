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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Алмазбек Исманкулов: Алымкадыр Бейшеналиев не может управлять здравоохранением

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев не может управлять врачами. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил профессор, глава клиники Алмазбек Исманкулов.

Он отметил, что деятельность каждого министра начинается с реорганизации. «Но в медицине это превратилось в какое-то шоу. Это, наверное, какое-то неполное умение работать. Он плохо читал Конституцию, где написано, что государство правовое. Когда министр говорит, что не будет ждать решения суда, а придет, все выкинет, разобьет... Все должно быть по закону», — сказал Алмазбек Исманкулов.

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Он отметил, что клиника продолжает работу. «В интернете пишут, что закрыли, выселяемся. Работаем, как и дальше. Пациенты лечатся, проводятся операции», — заметил Алмазбек Исманкулов.

Он добавил, что все должно решаться в правовом порядке. «Должны обсудить, как будет вестись работа дальше. Мы не сможем просто уйти и изуродовать здание. Это государственное здание, не наше, и наш разговор будет с мэрий Бишкека», — подчеркнул профессор.

Он заявил, что врачебная среда — это закрытое общество. «Там есть свои авторитеты. Есть те, кого уважают, а есть такие, кого нет. Кроме того, есть клятва Гиппократа. Да даже без нее — как можно старика ругать, так обращаться к аксакалу? Это просто невыносимо. Такой министр не может управлять такой сложной отраслью», — сказал Алмазбек Исманкулов.

Он пояснил, что имена Сабырбека Джумабекова, Эрнста Акрамова известны многим кыргызстанцам. «А кто знал имя министра до его назначения?» — ответил Алмазбек Исманкулов на вопрос об авторитете Алымкадыра Бейшеналиева.

Напомним, ранее министр здравоохранения сообщил, что закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице.

Он отметил, что назначил нового главного врача. «Куда он денет Акрамова, я не знаю. Он же не работает там, а живет. Я сказал: не надо выгонять, пусть живет. У него дома нет, родственников нет. Пусть живет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

До этого своим приказом 4 февраля Алымкадыр Бейшеналиев преобразовал Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) в Клиническую больницу скорой медпомощи. Директор Сабырбек Джумабеков освобожден от должности, пост директора упразднен, руководить больницей будет главврач. Ранее на эту должность назначали Дамира Дуйшенова. Однако Сабырбек Джумабеков отказался признавать приказ министра и покидать кабинет. Но после встречи с президентом Садыром Жапаровым передумал.

В середине февраля стало известно, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил руководству больницы № 2 развернуть койки для лечения больных коронавирусом в здании, где расположена Клиника микрохирургии глаза Исманкулова, а в основном корпусе возобновить прием пациентов по соответствующим профилям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227956/
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