Закон о противодействии экстремизму. МВД пересмотрят некоторые нормы

Закон о противодействии экстремизму разработчики в лице МВД пообещали изменить, убрав некоторые противоречивые моменты. Об этом сообщил юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков на круглом столе.

По его словам, предлагаемые МВД поправки не учитывают права и законные интересы граждан. Отдельные статьи и нормы нелогичны и неясны. Проведенный анализ показал, что в проекте изначально необходимо определить четкие и ясные для каждого человека понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность», «идеология экстремизма» и только потом определять те или иные механизмы ограничения прав человека.

В документе также есть правовые неопределенности, которые можно толковать по-разному, это, в свою очередь, может привести к нарушению прав человека.

Медиаэксперты напоминают: оценку той или иной публикации, есть ли в ней проявление экстремизма или нет, может дать только суд и только на основании заключения экспертизы. Следователи не имеют полномочий давать оценку. Не могут они и диктовать убрать спорную статью или информацию в течение трех дней.

Юрист Эржан Кайыпов подчеркнул: никакие ограничения свободы слова недопустимы и критика властей не может и не должна вызывать давление на СМИ и препятствовать работе журналистов. В противном случае это можно расценивать как нарушение международных обязательств КР.