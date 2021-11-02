12:04
USD 84.79
EUR 98.12
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке в «Нижнем Джале» и на улице Гагарина не будет отопления до 5 ноября

В Бишкеке жители «Нижнего Джала» и улицы Гагарина останутся без отопления. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — приостановление подачи природного газа со стороны ОсОО «Газпром Кыргызстан» из-за врезки вновь смонтированного подземного газопровода на улице Джаманбаева.

Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» также вынуждено приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения с 1 по 5 ноября.

На месте работает ремонтная бригада и вся необходимая техника ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212405/
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
В еще одном районе Бишкека до 5 ноября не будет газа
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
В микрорайоне «Джал-29» Бишкека пять дней не будет газа
Обещали и не дали. Когда в домах появится газ, в «Газпром Кыргызстан» не знают
Обещали и не дали. Две недели без газа сидят жители некоторых районов Бишкека
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет горячей воды
Некоторые районы Ошской области на несколько дней останутся без газа
Не успевают. В западной части Бишкека газ дадут на два дня позже
В некоторых районах Канта 20 сентября не будет газа
В некоторых районах Бишкека не будет горячей воды
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
От&nbsp;редактора &laquo;Кыргызфильма&raquo; требуют извинений за&nbsp;националистические выпады От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады
Рынок ГСМ. Цены растут как на&nbsp;дрожжах, государство помогать не&nbsp;собирается Рынок ГСМ. Цены растут как на дрожжах, государство помогать не собирается
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
2 ноября, вторник
12:02
Великая. Микки Рурк посвятил пост в Instagram Валентине Шевченко Великая. Микки Рурк посвятил пост в Instagram Валентине...
11:28
Дело Эмиля Жамгырчиева. Потерпевший в очередной раз не явился в суд
11:26
В Нарыне дети случайно подожгли 1 тысячу тюков сена
11:23
Октябрьские события. Алмазбек Атамбаев вновь отказался от участия в заседании
11:05
В Бишкеке в «Нижнем Джале» и на улице Гагарина не будет отопления до 5 ноября