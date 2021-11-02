В Бишкеке в «Нижнем Джале» и на улице Гагарина не будет отопления до 5 ноября

В Бишкеке жители «Нижнего Джала» и улицы Гагарина останутся без отопления. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — приостановление подачи природного газа со стороны ОсОО «Газпром Кыргызстан» из-за врезки вновь смонтированного подземного газопровода на улице Джаманбаева.

Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» также вынуждено приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения с 1 по 5 ноября.

На месте работает ремонтная бригада и вся необходимая техника ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства.