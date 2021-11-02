Дело Василия Дашкова. Адвокат требует привлечь к ответственности бизнесмена

Адвокат экс-главы «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова, а также троих других обвиняемых по этому делу Таалайгуль Токтакунова требует привлечь бизнесмена Каныбека Туманбаева к уголовной ответственности. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам юриста, соответствующее заявление она подала в Генпрокуратуру.

«Я требую, чтобы привлекли к ответственности Каныбека Туманбаева и его брата Батырбека Джантаева. Он обманным путем взял деньги у моих подзащитных. Они были взяты из кассы «Кыргыз темир жолу». Кроме того, я прошу привлечь к ответственности нынешнего директора КТЖ Азамата Сакиева. Прошу начать досудебное производство по факту мошенничества и восстановить Гурезали Мирзомудинову и Анвару Азмаджанову материальный ущерб», — сказала она.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции. Сначала экс-главу «Кыргыз темир жолу» отпустили под домашний арест. При этом суд поставил условие: выплатить ущерб. Так как Василий Дашков не перечислил деньги, его вновь задержали. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты поставки товарно-материальных ценностей он незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов. Вместе с Василием Дашковым задержаны его сын Даниил и руководители ОсОО «Атом Групп» Анвар Азмаджанов и ОсОО «Генезис Плюс» Гурезали Мирзомудинов.