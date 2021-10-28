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Общество

29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Ала-Арчинской, проспекта Жибек Жолу, улица Боконбаева, 245, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-19, Чуй-23);
  • 9.30-11.30 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 9.30-13.30 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я);
  • 9.30-17.00 — улица Осмонкула, 295;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Кол, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улица Чуй-4);
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Дачной, Аральской, переулок Дачный;
  • 11.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1а, 36/1б, 37, 39;
  • 13.00-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 16/1, 17/2, 1-4, 12, 15, 17, 19;
  • 13.00-18.00 — отрезки улиц Пушкина, Рыскулова, Павлова, Чимкентской, Кулиева, проспекта Чуй, переулок Краснознаменный;
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29, Чуй-30);
  • 15.30-17.30 — отрезки улиц Медерова, Найманбаева, Суванбердиева, Матросова, Скрябина, переулок Елецкий.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-19.00 — села Васильевка, Кок-Жар, Беш-Кунгей, Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, совхоз «Ала-Тоо», переулок Веселый), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Маевка (улицы Школьная, Родниковая, Совхозная, Веселая, Новая, Полевая, Набережная, Сонкольская, жилмассив «12 га», «6,9 га», «Жанылык», «Колмо»), Таш-Добо (улицы Болдинова, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Ленина), Константиновка (улицы Новая, Первомайская, Школьная, Молодежная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Белек (улицы Новая, Токтогула, Фрунзе), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Восточная), Джаны-Джер (улицы 9-й, 8-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Молодой Гвардии), Арал (улица Картамбаева), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Беляева, Октябрьская, Комсомольская, Рябова, Северная, Тулебердиева, Береговая), Ак-Суу (ущелье Тюльпан), Спартак (улицы Ленина, Попова), Александровка (улицы Луговая, Молодежная, Центральная, Новостройка, Масанчина, Октябрьская, Ванахуна, Восточная, Сокулукская), Чон-Арык (улицы Чичерина, Медералы);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Федорова, Фрунзенская, 8 Марта), села Орто-Суу, Полтавка (улица Горького), Ставрополовка;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Эфиронос, Эркин-Сай (улица Кангельдиева);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Красная Речка;

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Сарыжон, Ленинское, Жайылма, Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева), Чон-Далы (улицы Куренкеева, Болоболаева), дачи «Айчурек» и «Березка»;
  • 13.00-15.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупской);
  • 11.00-13.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупской, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Горького, Фрунзе, Советская, Новолинейная, район магазина «Норус»);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — Токмак (улицы Татарская, Гагарина, Набережная, Родниковая);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Маданият (улицы Ажике, Кутманалиева), Чуй, Ветгородок;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кемин (улица Ленина).
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — Талас (улицы Тельмана, Некрасова, Ленина, Горького, Кыргызская), села Копуро Базар, Кара-Ой, Кызыл-Адыр, Кенеш, Арал;
  • 10.00-17.00 — села Бакай-Ата, Наматбек, Маданият, Уч-Эмчек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211992/
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