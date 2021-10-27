На улице Киевской в Бишкеке появились приствольные круги у деревьев

На улице Киевской муниципальные предприятия «Бишкекзеленхоз» и «Бишкекасфальтсервис» сделали приствольные круги у деревьев. Об этом сообщает инициатива PeshCom на своей странице Facebook.

Активисты напомнили, что ранее провели интервенцию, чтобы обратить внимание на то, что при ремонте тротуаров не создают приствольные круги у деревьев. Это приводит к гибели зеленых насаждений.

«Бишкекасфальтсервис и «Зеленхоз» отреагировали. Они расширили приствольные круги, подняли уровень земли и положили сверху брусчатку. Круги переделали вокруг 10 деревьев. Мы признательны за быструю реакцию, но наша акция была не только об этих деревьях — она про все», — отметили активисты.

Их цель — добиться, чтобы муниципальные предприятия при ремонте и создании новых тротуаров, общественных пространств взяли на себя ответственность за обеспечение деревьев приствольными кругами согласно рекомендуемым нормам — 2×2 метра.

«За 20 лет Бишкек потерял 80 процентов деревьев. Больше мы не можем их терять», — добавили активисты.