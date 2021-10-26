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Общество

#Простофакты. Безработица или тысячи рабочих мест: кто подвел Садыра Жапарова?

На прошедшей в минувшую субботу пресс-конференции для СМИ президент Садыр Жапаров рассказал о достижениях за год его правления.

В частности, глава государства привел данные по рабочим местам. «Открытие новых предприятий и создание рабочих мест — требование нашего времени. За восемь месяцев 2021 года по республике запущено 350 небольших предприятий», — сказал он.

За шесть месяцев в регионах страны создано 42 тысячи 776 рабочих мест.

Садыр Жапаров

Однако Министерство труда, социального обеспечения и миграции сегодня сообщило: в республике растет безработица.

В Кыргызстане число безработных выросло по сравнению с прошлым годом на 3,4 процента.

Минтруда 

В ведомстве уточняют, что на 1 октября этого года на учете в службе занятости числятся 103 тысячи 951 кыргызстанец, официльно безработными числятся (получают пособие) 79 тысяч 145 человек. Самый высокий процент безработных зафиксирован в Джалал-Абадской области, самый низкий — в Нарынской области. Указывается, что 46 процентов безработных — женщины.

Стоит отметить, что, по данным Нацстаткома, на 1 октября 2020-го безработными числились 76 тысяч 652 человека. Рост с каждым годом налицо. 

Остается неясным, на какие сведения опирался Садыр Жапаров, озвучивая информацию на пресс-конференции. Кто же подсунул президенту неверные данные?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211678/
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