В Кыргызстане растет число безработных

В Кыргызстане количество безработных выросло по сравнению с прошлым годом на 3,4 процента. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Согласно данным, на 1 октября 2021 года безработными в Кыргызстане числятся 104 тысячи человек.

Самое высокий процент безработных зафиксирован в Джалал-Абадской области, где не имеют постоянного места работы 22 тысячи 195 человек, или 1,79 процента населения области. Самый низкий показатель в Нарынской области — 2 тысячи 877 человек, или 0,9 процента от общей численности населения.

Отмечается, что 46 процентов безработных — женщины.