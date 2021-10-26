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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Алмамбету Салиеву продлили содержание под стражей

По делу экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что следствие намерено доказать незаконное обогащение бывшего чиновника. После результатов экспертизы будет принято решение о вручении Салиеву обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд.

«Известно, что Алмамбету Салиеву продлили содержание под стражей в СИЗО ГКНБ еще на один месяц. Сам подозреваемый вину не признает. С его слов, к имуществу, на которое указывает следствие, он не имеет никакого отношения», — заявили редакции.

Алмамбета Салиева подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, общая стоимость недвижимости, оформленной на лиц, связанных с ним, составляет более $900 тысяч. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211675/
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