Незаконное обогащение. Алмамбету Салиеву продлили содержание под стражей

По делу экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Незаконное обогащение. ГКНБ рассказал о ходе следствия по делу Алмамбета Салиева

Уточняется, что следствие намерено доказать незаконное обогащение бывшего чиновника. После результатов экспертизы будет принято решение о вручении Салиеву обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд.

«Известно, что Алмамбету Салиеву продлили содержание под стражей в СИЗО ГКНБ еще на один месяц. Сам подозреваемый вину не признает. С его слов, к имуществу, на которое указывает следствие, он не имеет никакого отношения», — заявили редакции.

Алмамбета Салиева подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, общая стоимость недвижимости, оформленной на лиц, связанных с ним, составляет более $900 тысяч.