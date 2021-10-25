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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Впервые опубликовано фото дельта-штамма

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа. Фото размещено на сайте РИА Новости.

Отмечается, что вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.

Дельта-штамм (индийский) выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления. По последним данным, дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211561/
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