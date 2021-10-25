В Кыргызстане за сутки выявили 66 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 41 случай, Чуйской области — 3, Ошской — 2, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 629 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.