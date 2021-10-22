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Общество

Осеннее настроение. Айсулуу Тыныбекова поделилась снимками из новой фотосессии

Двукратная чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова опубликовала в Instagram фотографии с очередной фотосессии.

«Мечта № 877 сбылась. Золотая осень — отличный фон для фотографий. Я с детства мечтала устроить фотосессию на фоне осенних желтых листьев. Мои коллеги помогли воплотить это в реальность. Не упустите момент, пока с деревьев не опали все листья. Всем сочных кадров!» — подписала спорстсменка публикацию.

Ранее Айсулуу Тыныбекова позировала на фоне гор около своего автомобиля Toyota RAV-4, который ей вручил президент Садыр Жапаров как серебряному призеру Олимпиады-2020 в Токио.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211341/
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