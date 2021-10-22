С ноября изменятся правила подачи документов на патент для Москвы и области

С 1 ноября оформление патентов для осуществления трудовой деятельности на территории Московской области будет осуществляться в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) Москвы. Об этом сообщается на сайте центра.

Отмечается, что в ММЦ будут принимать документы на оформление патентов как для работы в Москве, так и на территории Московской области. В центре подчеркнули, что иностранный гражданин должен осуществлять трудовую деятельность только в том субъекте России, который указан в патенте.

«Если иностранный гражданин оформил патент для работы в Москве, он не может работать в Московской области», — отметили в ММЦ.

Иностранцы, подавшие документы на оформление патента до 1 ноября, будут получать их в Едином миграционном центре Московской области.

Многофункциональный миграционный центр Москвы расположен по адресу: Москва, Вороновское поселение, Варшавское шоссе, 64-й километр. График работы: ежедневно с 08.00 до 20.00, без выходных и праздников. Телефон кол-центра: +74957777777.

Предварительная запись на подачу документов доступна на официальном сайте миграционного центра.