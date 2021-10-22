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Общество

Королева Великобритании Елизавета II попала в больницу

95-летняя королева Великобритании Елизавета II 20 октября попала в больницу. Она провела в медучреждении одну ночь, «чтобы отдохнуть» и сделать некоторые предварительные обследования. Об этом сообщили представители Букингемского дворца, передает CNN.

Издание напомнило, что на этой неделе монарх внезапно отменила запланированную поездку в Северную Ирландию. Там она должна была посетить службу в храме в городе Арма по случаю столетия разделения и основания Северной Ирландии, но «неохотно» согласилась с рекомендацией врачей оставаться дома.

Как заявили во дворце, королева вернулась в Виндзорский замок уже 21 октября в обед. Клинику она посетила «по совету медиков».

Елизавета Александра Мария — самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211318/
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