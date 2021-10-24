Иностранкой себя не ощущаю. Геолог из Львова о жизни в Кыргызстане

Леся Кметь родом из Украины. По специальности — геолог. Окончила Львовский государственный университет. После завершения учебы она с супругом поехала по распределению в Кыргызстан, тогда Советскую Киргизию. Молодые думали, что пробудут в маленькой горной республике лет пять от силы, не больше.

Фото из архива Леси Кметь. У башни Бурана

Но сложилось иначе. Прошло 36 лет, Леся Кметь — старший преподаватель Государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева, читает курсы лекций по петрографии (наука о горных породах. — Прим. 24.kg), лабораторным методам исследования руд. Муж Юрий работает в частной геолого-разведывательной компании. Гражданство после развала Союза Леся Владимировна взяла украинское, муж, уроженец Беларуси, получил паспорт Кыргызстана.

Никогда не жалела, что приехала сюда. Несмотря на разные проблемы и разлуку с родными, всегда подспудно чувствовала, что здесь мое место, а сейчас я уверена в этом как никогда. Леся Кметь

Наша собеседница призналась, что раньше в Кыргызстане ей не хватало леса, буйства красок, как в родной Украине. Но со временем, когда приезжает во Львов, ощущает дискомфорт — нет любимых гор. Жалеет, что сейчас редко удается выбраться в горы.

«А вот мужа моего трудно вытащить на прогулку. Шутит, что в горы ходит только по работе», — смеется Леся.

— Почему именно Кыргызстан? Вы ведь до приезда сюда ни разу здесь не были, и практики ваши были на Дальнем Востоке, а у супруга — в Таджикистане и Казахстане.

— Все правильно. Наверное, нас, меня в частности, вдохновили рассказы моей подруги Ани, которая здесь проходила практику, к тому же в Кыргызстане постоянно работали сотрудники Среднеазиатского отделения при геологическом факультете Львовского университета. Профессор Дмитрий Петрович Резвой, основатель кафедры, начинал свой трудовой путь в год основания Кыгызской геологической службы, в военные годы создавал геологические карты Хайдарканского ртутного месторождения. Вообще в Кыргызстане в те времена было много выпускников геологического факультета нашего вуза. И потом горы — это идеальное место для становления геолога. Поэтому мы и решили, что здесь интереснее всего. C нами сюда приехали и наши друзья: мой одногруппник Олег Чубко с супругой Светланой.

В 1984-м муж поехал на работу в геологоразведочную партию в Чаувай, а я осталась во Львове с маленьким сынишкой Артемом. В республике оказалась год спустя. Мы распределились на юг страны, В Южно-Кыргызскую геологическую экспедицию. 20 лет прожили в Оше. А работали в геолого-съемочных партиях на Памире, Алайском и Заалайском хребтах, позднее на северных склонах Ферганского хребта.

Кыргызстан — благословенный край для геолога, да что там, просто рай. Представьте, вы ходите по породам, которые образовались десятки и сотни миллионов лет назад. Леся Кметь

— То есть вас затянула работа и поэтому вы остались?

— По большей части да. Мы все жили одной большой семьей, я имею в виду геологов, которые приехали сюда. Представьте, молодой коллектив, средний возраст — не старше 30 лет. Нашим наставникам на тот момент едва минуло 40. Нам все было интересно, все завораживало. На лето мы выезжали в поле и в маршрутах составляли геологическую карту.

Фото из архива Леси Кметь. В Бишкеке

Много ездили на лошадях, самые высокогорные участки отрабатывали с вертолетом, однажды, довелось пролететь над ледником Федченко, самым длинным горным ледником мира. Навсегда остались в памяти краски Алайской долины, изумрудная лента реки Нарын по дороге Ош — Бишкек, благодатные красивейшие долины ручьев, притоков Нарына, Курпсайское и Токтогульское водохранилища, красоты окрестностей Оша, весенняя Сулейман-Тоо. И, конечно, понравились люди. Такие дружелюбные, открытые. Я сейчас о горцах говорю.

Помню, нельзя было мимо юрты пройти, чтобы тебя не пригласили чай пить. Иногда, чтоб не запороть маршрут, приходилось обходить стороной гостеприимные юрты. Все было так уютно, по-домашнему. Леся Кметь

— Вы сказали, что прибыли на юг республики в 1985 году, обосновались в Оше. Значит, застали первые южные события кровавого 91-го. Что запомнилось?

— Помню БТР, который охранял въезд в район, где мы жили. Бабушки подкармливали солдатиков. Наши ребята создавали отряды самообороны, патрулировали улицы. Один раз арестовали. Получилось так: друзья приехали к родителям, и тут случились эти трагические события. Они пришли к нам в гости и засиделись почти до утра. Когда направились домой, мы пошли их провожать. Как раз комендантский час был. Попались. Девушек, правда, сразу отпустили, а ребят отвели в участок.

— Вам было страшно тогда?

— Да нет. Тревога ощущалась, конечно, но страха не было. У нас, в геологическом городке было относительно спокойно. Меня поразила общая сплоченность людей. Все мы были друга за друга.

— Вот, некоторые говорят про национализм...

Знаете, мне кажется или преувеличивают, или я просто ни с какими выпадами в свой адрес не сталкивалась. Леся Кметь

Уже не так давно я попала в село Степное, возле Кара-Балты, к родственникам моей подруги Чинары и окунулась в удивительную атмосферу интернационального сообщества, оазис братства и взаимопомощи. Все пели, шутили, смеялись, все делали сообща: казахи, кыргызы, русские, украинцы. Как в старые добрые времена, когда нас учили, что все народы братские.

Фото из архива Леси Кметь. С соотечественниками

Не то, чтобы я ностальгировала по СССР как по таковому, скорее, по отношениям между людьми.

— То есть в Кыргызстане вы себя ощущаете, как дома и вернуться в Украину пока нет желания?

— Да, пожалуй, несмотря на все трудности, которые мы переживали, редкость встреч с родными, всегда было ощущение, что ты находишься именно там, где должен и сейчас я в этом уверена как никогда. Одно время я постоянно ездила во Львов.

У меня там вся родня. Помню, был перерыв в семь лет, когда не видела маму, думала, с ума сойду. Но потом все утряслось, стала летать чаще. Самое тяжелое время — лихие 90-е мы пережили здесь, в Кыргызстане. А потом муж устроился на перспективную работу.

В 2005 мы с младшим сыном переехали в Бишкек, старший уже учился здесь в КРСУ.

А меня судьба вела, как я понимаю теперь, к главному делу моей жизни — педагогической деятельности. Был период в несколько лет, когда я работала в школе.

— Здесь у нас? В Бишкеке?

— Ну да. В 2005-м мы переехали из Оша в Бишкек. Муж как раз устроился в фирму, а я решила временно посвятить себя семье, раздумывала, куда пойти работать: по своей специальности или круто изменить жизнь.

Мы еще были с сыном в Оше. И тут супруг звонит, рассказывает, что в районе, где мы должны поселиться находится три школы, но на двери одной из них написано «Ласкаво просимо», что в переводе с украинского означает — «Добро пожаловать». вопрос с выбором школы был решен, раз на нашем родном языке приглашают и так любезно. Леся Кметь

Сходила, узнала. Оказалось, что школа № 48, сейчас лицей, сотрудничает с посольством Украины, есть классы, изучающие украинский язык с 1-го по 4-й, позднее для 5-8-х классов ввели предмет «Украиноведение». К педагогической деятельности меня призвала классный руководитель моего сына, замечательный учитель Бабич Людмила Николаевна. К сожалению, она ушла из жизни больше года назад. Всегда буду ей благодарна, и за сына, и за свою дальнейшую судьбу.

Так началась моя карьера педагога. Раз в неделю были мои уроки, рассказывала ребятам о культуре Украины, географии, истории, этнографии, конечно, продолжали изучать с детьми украинский язык, ставили спектакли. Было очень интересно. Леся Кметь

В это же время в моей жизни появилось и осталось навсегда украинское общество «Берегиня» Ассамблеи Народа Кыргызстана. Где я была сначала секретарем и по сей день являюсь членом Совета общества. Кстати, украинский ансамбль «Барвинок», поразил меня еще раньше, сразу по приезде в Бишкеке я попала к ним на концерт, но про общество тогда не знала. Ансамбль создал руководитель «Берегини», педагог и музыкант Владимир Нарозя, сейчас заслуженный деятель культуры Украины и Кыргызстана. Здесь я встретила близких мне сейчас людей, среди которых есть и геологи, здесь часть моей души, моей родины, близкие мне люди. Совместные мероприятия, встречи с интересными людьми несомненно обогатили мою жизнь.

Еще в юности я очень любила песню «Ой летилы дыки гусы», в исполнении Нины Матвиенко, народной артистки Украинской ССР. Спустя много лет я встретилась с певицей у нас в обществе и побывала на совместном украинско-кыргызском проекте, где она участвовала с дочкой. Статичная на сцене Нина Матвиенко оказалась невысокой, очень милой, невероятно остроумной, живой и энергичной.

А в феврале 2010-го уже пришла в институт, нынче университет. Опять его величество случай вмешался в мою жизнь. Через Захожую Ирину Георгиевну, подругу из «Берегини», тоже выпускницу моей альма-матер, узнала, что требуются преподаватели, так я попала в Институт горного дела и горных технологий, ныне ведомственный университет, где и преподаю по сей день, читаю курс лекций по нескольким фундаментальным дисциплинам, веду учебную геолого-съемочную практику. И здесь мне повезло с коллективом, у нас дружный, сплоченный коллектив единомышленников.

— Ваши сыновья тоже геологи?

Старший Артем — по образованию журналист по призванию аниматор. Делал здесь детский обучающий проект «Керемет Коч» про Акылай и Актана. Леся Кметь

Сейчас живет в Беларуси вместе с женой Стасей, с которой познакомился на проекте Пражская Арт-резиденция, по-прежнему занимается любимой анимацией.

Младший — Павел, по образованию архитектор, тоже предпочел анимацию. Работал над созданием разных рекламных и социальных роликов, в начале своей деятельности участвовал в создании социального полнометражного мультфильма Айдагы кыз. Но сейчас свои работы мне не демонстрирует, говорит, что я не его целевая аудитория.

— Когда-нибудь жалели, что остались в Кыргызстане?

— Нет. Был период, когда думали, что придется уехать. Как раз в 90-х. Но когда у мужа стабилизировалась работа, и мы обустроились, куда уже было ехать, да и зачем? Геологи очень привязаны к определенному региону. Если приезжать в Украину, то нужно было либо начинать все с самого начала, либо заниматься бизнесом или сельским хозяйством, но нас это не устраивало. Поэтому и остались. В Кыргызстане мы дома. У нас тут работа, друзья, с которыми мы еще с Украины и которые стали ближе родных. За всех я очень благодарна судьбе.

— Что-нибудь напоминает об Украине?

— Название сортов яблок «симиренко» и «бойко». В украинском языке есть близкие по звучанию и по значению слова: по-украински ковер — кылым, а аист — лелека. Слово «майдан» есть как в кыргызском, так и в украинском словаре. Близкие музыкальные инструменты: темир-комуз похож на нашу дрымбу, а чопо чоор на окарыну.

Мелодичные кыргызские песни. Как говорит председатель нашей диаспоры Владимир Нарозя, мелодика украинских песен созвучна с кыргызскими. Леся Кметь

Когда приезжаю в Украину, начинаю скучать по горам. Мне не хватает этих вершин. По Иссык-Кулю всегда скучаю. Для меня это место, где я черпаю силы и энергию.

— Многие иностранцы, даже те, кто здесь живет долго, признаются, что скучают по родной кухне. Как насчет вас?

— Безусловно, я люблю украинские блюда. Но я могу все это приготовить и здесь, дома. Единственное, чего не хватает, это бабушкиных вареников. Она делала изумительные вареники с картошкой, добавляя в начинку творог. И конечно маминой сдобы, тут она непревзойденная мастерица.

— А местные яства?

— Обожаю плов. Ну, что вполне естественно. Я ведь 20 лет жила на юге. Люблю манты. Причем и есть, и готовить, а еще дымляму.

— Есть моменты, которые вас до сих пор коробят?

— Нет, конечно, какие-то вещи расстраивают. Я полюбила Кыргызстан, срослась с ним. Здесь выросли мои дети. И мне становится очень обидно, когда люди иногда относятся с неуважением к уникальной природе. Бывает хочется кричать: «Люди, подумайте о своих детях. Что им достанется?»

А в целом мне очень комфортно здесь. Кыргызстан давно стал для меня родным. Эта уникальная страна и по своей природе, и по возможностям для работы геолога, и по доброжелательности, оптимизму и толерантности жителей.