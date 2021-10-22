С 19.00 21 октября на автодороге Бишкек — Ош на посту «Сосновка» ограничили проезд большегрузных автомобилей. Об этом сообщило Министерство транспорта.

Сейчас на перевальных участках дороги очищают и подсыпают проезжую часть. Толщина снежного покрова на перевале Тоо-Ашуу 10-15 сантиметров, на перевале Ала-Бель — 20-25 сантиметров. Снегопад продолжается.

«Задействована вся необходимая техника, идет подсыпка инертных материалов для безопасного проезда транспорта через перевалы. Призываем водителей иметь цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать проезду спецтехники. Ни в коем случае не выезжать с летней резиной, так как на перевалах гололед», — говорится в сообщении.

В случае выезда на перевалы держать дистанцию между машинами в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину, на участках с камнепадами быть бдительными.