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Общество

На автодороге Бишкек — Ош ограничили проезд большегрузного транспорта

С 19.00 21 октября на автодороге Бишкек — Ош на посту «Сосновка» ограничили проезд большегрузных автомобилей. Об этом сообщило Министерство транспорта.

Сейчас на перевальных участках дороги очищают и подсыпают проезжую часть. Толщина снежного покрова на перевале Тоо-Ашуу 10-15 сантиметров, на перевале Ала-Бель — 20-25 сантиметров. Снегопад продолжается.

«Задействована вся необходимая техника, идет подсыпка инертных материалов для безопасного проезда транспорта через перевалы. Призываем водителей иметь цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать проезду спецтехники. Ни в коем случае не выезжать с летней резиной, так как на перевалах гололед», — говорится в сообщении.

В случае выезда на перевалы держать дистанцию между машинами в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину, на участках с камнепадами быть бдительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211216/
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