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Общество

22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 16, жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 5-я, Горького);
  • 9.40-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-я, 2-я);
  • 14.00-19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (улицы 1-я, 2-я, Горького), «Кок-Жар» (улица Шоокум, участок 13а), отрезки улиц Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Республиканская, Максат, Мыскал, Кулиева, Ак-Жол), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Каркыра, Кара-Булак), «Ак-Босого» (улицы Чуй 20,21, 41-47), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сулуу-Тор, Сары-Булун), «Жениш», улица Бейшеналиевой, 6, отрезок улицы Кудрука, переулок Беломорский;
  • 9.00-16.00 — микрорайон «Джал-23», село Чон-Арык (улицы Северная, 50 лет Победы, переулок Шушенский), отрезок улицы Подольской.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Гроздь (улицы Гроздинская, Заводская, 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Садовая, Участок), Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды у. А, Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Митиева, Бишкек, Апышева, Кийизбаева, Кумушалиева, Алапаева, жилмассив «Торт-Гуль»), Кырман (улицы Ынтымак, Ысык-Кол, Кенеш, Радужная, Луговое, Мадиева), Озерное, Маевка (улицы Новая, Молодой Гвардии, Школьная, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная, Веселая, Совхозная, Родниковая), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, участок), Таш-Добо (улица Средняя), Кара-Жыгач (улица Кондучалова);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Белек (улицы Токтогула, Фрунзе, Новая), Чат-Куль (улицы Ленина, Почтовая), Восточное (улицы Дружбы, Акушинская, Манаса), Джаны-Пахта (улицы Советская, Проектируемая, Сагымбаева, Дружбы, Восточная, Северная, переулок Сагымбаева), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Больничная, Алма-Атинская, Свобода, Правда, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Батаева, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Урожайная, Торговая, Шопокова, Свердлова, Белинского, переулок 40 лет Победы), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 498), Маловодное (улицы Кирова, Ленина), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Токтогула, Советской);
  • 12.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Школьная, Западная, МТФ);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00- села Беш-Корюк (улицы Токомбаева, Беш-Корюкская), Беловодское (улицы Щорса, Гайдара, Красноармейская, Ломоносова);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ново-Николаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Юбилейная, Пионерская, Комсомольская, Октябрьская, 40 лет Киргизии, Западная, Луговая, Зеленая, Первомайская, Школьная), Алексеевка;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Каинда (улицы Молодежная, Пролетарская, Труда, Семофорная, Карбышева, Больничная, Кривенко, Джуматаева, Пионерская, Кабельная), села Вознесеновка (улицы Центральная, детский сад, айыл окмоту), Панфиловка (улицы Северная, Ташкентская, Базарная, Октябрьская, Центральная);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кен-Булун, Дружба;

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Ленинское (улицы Полевая, Садовая), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая), Чон-Далы (улицы Куренкеева, Болоболаева);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Циолковского, Стадионная, Токмакская);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кошой (ущелье Турагайын), Прогресс (улицы Кадырата, Кадырбаева), Шамшы (улица Ахунбаева);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00- город Кемин (улицы Кирова, Привокзальная), села Чым-Коргон (улица Омуралиева), Боролдой (улица Исраилова), Каинды (улица Токомбаева).
3
Таласская область
  • 9.00-18.00 — город Талас (улицы Тельмана, Оторбаева, Турдалиева, Крупская, районы автовокзала, областной больницы);
  • 9.00-17.00 — села Калинин, Туйто, Ак-Добо, Кызыл-Сай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211177/
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