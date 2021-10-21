20:02
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Беженцам и жертвам семейного насилия государство окажет юридическую помощь

Принят новый закон о гарантированной государством юридической помощи. Об этом сообщает ПРООН.

В законопроекте определены новые категории наиболее уязвимых лиц, таких как «жертва домашнего насилия», «жертвы торговли людьми», определены механизмы предоставления юридической помощи по гражданским и административным делам.

Предусмотрены также механизмы оказания квалифицированной юридической помощи в сфере гражданского и административного судопроизводства. В частности, предусмотрены категории дел, по которым гражданам может предоставляться гарантированная государством юридическая помощь.

Прописан пункт предоставления консультационно-правовой помощи. На уровне районов будут созданы бюро бесплатной юридической помощи населению и расширен круг получателей. В частности, в список лиц, имеющих право на гарантированную государством юридическую помощь, были включены беженцы и пострадавшие от семейного насилия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211119/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
В Сузаке мужчина убил тещу, ранил тестя и держал в заложниках жену. Его осудили
Насилие над детьми как способ расслабиться. Почему ребенком иногда быть опасно
В Кара-Балте женщина ударила маленького ребенка, а затем бросила его на землю
В Аксы мужчина издевался над женой за то, что она не умеет готовить. Его осудили
Законы Кыргызстана недостаточно защищают женщин и девочек
Мужчина жестоко избил и изнасиловал жену. Ему вынесли приговор
Мужчина на почве ревности избил жену. Его приговорили к общественным работам
Цифра дня. С начала года зарегистрировали 7 тысяч 665 случаев семейного насилия
В Кыргызстане на 30 процентов увеличилось количество фактов семейного насилия
Когда семейное насилие заканчивается убийством. Опыт стран Центральной Азии
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке остановили незаконное строительство В Бишкеке остановили незаконное строительство
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:46
Беженцам и жертвам семейного насилия государство окажет юридическую помощь
19:21
У жителя Иссык-Куля нашли марихуану и незаконно добытую рыбу
19:03
В Панфиловском районе построили новый ФАП за 18,5 миллиона сомов
18:45
Конец эпохи ленивых чиновников? Шерадил Бактыгулов об административной реформе