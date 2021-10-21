Беженцам и жертвам семейного насилия государство окажет юридическую помощь

Принят новый закон о гарантированной государством юридической помощи. Об этом сообщает ПРООН.

В законопроекте определены новые категории наиболее уязвимых лиц, таких как «жертва домашнего насилия», «жертвы торговли людьми», определены механизмы предоставления юридической помощи по гражданским и административным делам.

Предусмотрены также механизмы оказания квалифицированной юридической помощи в сфере гражданского и административного судопроизводства. В частности, предусмотрены категории дел, по которым гражданам может предоставляться гарантированная государством юридическая помощь.

Прописан пункт предоставления консультационно-правовой помощи. На уровне районов будут созданы бюро бесплатной юридической помощи населению и расширен круг получателей. В частности, в список лиц, имеющих право на гарантированную государством юридическую помощь, были включены беженцы и пострадавшие от семейного насилия.