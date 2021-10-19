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Общество

Вулкан из виноградного сока. Необычное извержение произошло в Бразилии

В бразильском муниципалитете Кампу-Ларгу в штате Парана произошло извержение бака с виноградным соком. Об этом пишет Meduza.

Выглядело оно как фонтан, из которого под напором хлещет фиолетовая жидкость. Компания по производству напитков, владеющая резервуаром, сообщила, что никто не пострадал.

Из бака вылилось более тысячи литров сока: в комментариях под роликом с виноградным фонтаном многие пишут, что видео доставляет много боли. Но оторваться от такого зрелища все равно тяжело, слишком оно захватывает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210916/
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