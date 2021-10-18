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Общество

Девять сел Кыргызстана получили $35 тысяч на реализацию социальных проектов

Девять сел Кыргызстана получили $35 тысяч на реализацию доходоприносящих проектов. Об этом 24.kg сообщил представитель Good Neighbor International Дастанбек Джусупбеков.

По его словам, эти села находятся в Ошской, Баткенской и Чуйской областях. Они получили средства в рамках проекта «Мое Село в Кыргызстане». Это межправительственная программа сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей. Цель — развитие трех регионов страны с 2018 до 2022 года. 

«30 сел реализовали первый этап проекта развития жизненных условий через строительство или ремонт сооружений водоснабжения, здравоохранения, дорог и образования. Второй проект направлен на создание производственной базы и развитие сельскохозяйственных инфраструктур — это теплицы, молокоперерабатывающий цех, общественные сараи и так далее», — говорится в сообщении.

На следующем этапе представители девяти сел, чья работа оказалась наиболее заметной и слаженной, получили $35 тысяч на реализацию доходоприносящих проектов (повышение производительности сельхозпродукции и маркетинга).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210771/
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