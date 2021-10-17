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Общество

Главный редактор Factсheck.kg нашел в своем офисе прослушку

Главный редактор сайта Factсheck.kg заявляет, что в офисе неизвестные установили прослушку. Об этом Болот Темиров сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, «мы обнаружили прослушку у себя в офисе».

Болот Темиров также сообщил, что у офиса с 10.00 до 16.00 дежурит автомашина со спецсредствами.

«Не первый день дежурит вот такая вот навороченная спецсредствами машинка. Третья новость — к нашему другу Болоту Назарову из партнерского проекта постоянно приезжает один и тот же водитель такси. «Жорго», непонятно, почему постоянно меняет водителя на него. То есть сперва звонит один водитель, а приезжает этот. Ну и решили пробить его номер и неожиданно вышел «Нурик ГКНБ» и даже «Нурлан АКС», — написал журналист.

Ранее о прослушке сообщил юрист Нурбек Токтакунов. Он заявил, что его телефон прослушивается Службой спецсвязи Кыргызстана.

Другие гражданские активисты тоже сообщали об их несанкционированном прослушивании. Неизвестные взломали Telegram-аккаунт члена партии «Реформа» Риты Карасартовой и опубликовали ее записи разговоров с лидером политобъединения Кларой Сооронкуловой, где они обсуждают предстоящие парламентские выборы.

Власти традиционно заявляют, что непричастны к незаконным действиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210647/
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