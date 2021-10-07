Прослушка активистов. Омбудсмен обратился в Генпрокуратуру

Омбудсмен Токон Мамытов обратился в Генпрокуратуру в связи с нарушением прав отдельных политиков, депутатов и активистов, чьи телефоны прослушивались правоохранительными органами.

Уточняется, что ранее с аналогичной просьбой обратились активисты. Они требовали разобраться с фактами незаконного вмешательства в личную жизнь сотен граждан КР. В частности, они указали, что в конце сентября были взломаны Telegram-аккаунты Клары Сооронкуловой и Риты Карасартовой, а их личная переписка и аудиосообщения были опубликованы в соцсетях. Кроме того, взлому подверглись аккаунты юристов Сании Токтогазиевой и 3амира Жоошева.

«Заявители считают, что осуществляется систематический контроль над сообщениями и переговорами указанных граждан без судебного санкционирования в нарушение Конституции и законодательства КР», — отметили в институте омбудсмена.

В связи с этим Токон Мамытов обратился к генпрокурору с просьбой принять меры и дать правовую оценку данной ситуации, а также к торага Жогорку Кенеша и главам МВД, ГКНБ. В ответ, как сообщается, главный надзорный орган пояснил, что «все действия проводились строго в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса».

«Однако омбудсмен повторно обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, действительно ли следственный судья изучил все факты и материалы, касающиеся каждого из указанных 100 политиков, депутатов и активистов партий, особенно перечисленных в судебном акте депутатов Жогорку Кенеша, с учетом их особого правового статуса? И были ли следственному судье следователем МВД КР представлены исчерпывающие материалы, дающие основания для прослушивания 100 граждан республики?» — спросили в институте акыйкатчи.

Напомним, ранее политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.