В России решили регулировать движение электросамокатов и гироскутеров

МВД и Минтранс России предложили внести в Правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

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В частности, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час. Авторы документа считают, что дети младше семи лет могут передвигаться на таких транспортных средствах только в сопровождении взрослых.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами, — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам», — говорится в проекте постановления.