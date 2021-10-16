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Общество

В России решили регулировать движение электросамокатов и гироскутеров

МВД и Минтранс России предложили внести в Правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

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В частности, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час. Авторы документа считают, что дети младше семи лет могут передвигаться на таких транспортных средствах только в сопровождении взрослых.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами, — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам», — говорится в проекте постановления.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час. При этом составители проекта считают, что средствам индивидуальной мобильности нужно запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. В документе также отмечается, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210634/
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