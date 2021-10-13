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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет 14 октября с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном рекой Ала-Арчой, линией железной дороги, бульваром Молодой Гвардии, проспектом Жибек Жолу — улицей Фрунзе (от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии).


Мэрия столицы приносит извинения и просит население, организации запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210232/
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