Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет 14 октября с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном рекой Ала-Арчой, линией железной дороги, бульваром Молодой Гвардии, проспектом Жибек Жолу — улицей Фрунзе (от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии).

Мэрия столицы приносит извинения и просит население, организации запастись питьевой водой.