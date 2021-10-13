В Чон-Алайском районе сирота получил земельный участок в 15 соток

В Чон-Алайском районе сирота получил земельный участок. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что, согласно законодательству, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, жилье и земельные участки предоставляются вне очереди.

Для защиты прав несовершеннолетнего сироты, не имеющего жилья, прокуратурой Чон-Алайского района на имя главы айыл окмоту внесено представление.

На основании акта прокурорского реагирования сироте Э.А. выделили земельный участок площадью 15 соток.