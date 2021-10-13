В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 53 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 623 человека, в больницах — 430. В том числе 29 человек — в крайне тяжелом состоянии, 133 — в тяжелом. Состояние 267 больных (или 61,7 процента) оценивают как средней тяжести, один находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 122 человека, из них в Бишкеке — 53, Оше — 2, Чуйской области — 26, Ошской — 9, Таласской — 5, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 174 тысячи 320 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.