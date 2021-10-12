К 80-летию кыргызского кино в Бишкеке откроется выставка 60 художников

К 80-летию кыргызского кино в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 14-27 октября пройдет выставка 60 художников. Об этом сообщается на сайте kyrgyzcinema.com.

Будет представлено более 100 работ, выполненных в разных техниках: графики, живописи, скульптуры и керамики. В этой выставке приняли участие и именитые народные художники КР, и молодые.

Более 90 процентов работ выставляются на обозрение публики впервые и сделаны специально для этой выставки.

Тематически работы разделены на две условные группы: портреты кинодеятелей и кыргызские фильмы.

Портреты художники писали только тех, с кем им довелось общаться лично, чтобы лучше передать внутренний мир, характер, энергетику киношников. Про фильмы же — на этой выставке вы не увидите стоп-кадры из фильмов, здесь выставлены работы художников на тему и сюжет картин, их художественно переработанный вариант знаменитых фильмов.