Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта

В столице ужесточили контроль за соблюдением ПДД водителями общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, накануне в управлении городского транспорта прошла встреча с руководителями транспортных предприятий.

«Сотрудниками управления и руководством фирм-перевозчиков обсуждается вопрос фиксации на фото и видео случаев, связанных с использованием мобильных телефонов за рулем водителями общественного транспорта, нарушений ПДД, курения, агрессивного поведения и других нарушений этики», — отметили в муниципалитете.

Горожане могут фиксировать данные нарушения в салонах автобусов, микроавтобусов и троллейбусов. Далее видео- и фотофакты будут направлены в отдел мониторинга для дальнейшего рассмотрения в оперативном порядке.

К водителям, которые систематически допускают нарушения, будут принимать соответствующие меры: за первое нарушение они получат предупреждение, за повторное — дисциплинарное наказание. А если водитель продолжает нарушать, к нему могут принять меры вплоть до расторжения договора.

Мэрия столицы просит сообщать о нарушениях по телефону горячей линии 0312533648, на WhatsApp 0509006611 и на страницах управления городского транспорта в социальных сетях Instagram и Facebook.