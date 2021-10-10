11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки проспектов Чуй, Манаса, улиц Шералиева, Кожомкулова, Стадионной, Эркин-Тоо, жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак», «Киргизия-1», «Ала-Тоо» (улица Талды-Булак), «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Бугу-Эне, Шамшы, Акыл-Карачач), Ак-Босого (улицы Чуй-39, Чуй-40, Чуй-41, Чуй-46, Чуй-47), «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Кен-Кол, Актан), село Новопавловка (улицы Абаканская, Кирова), улица Токтоналиева, 44;

9.30-19.00 — улица Элебесова, переулок Дорожный;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 25, жилмассив «Рухий Мурас» (улица 2-я).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное Сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Садовая, Аламединская, Луговая, Светлая, Новостройка, Мирная, Березовая, тупик Северный, переулок Садовый), Таш-Добо (улицы Горького, Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная, детсад, здание айыл окмоту, школа имени Бейшеналиевой), Бер-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Аламедин (улицы Панфилова, Иваницына, Чугуева, Панфилова, Алма-Атинская, Горького, Гоголя, Логвиненко, Чернышевского, Набережная, Проскурякова, Фабричная, Школьная, переулок Чуйский, тупики Фабричный, Кавказский), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Кузнечная, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, Боконбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Таласская, Родниковая, Ленина, Северная, проспект Победы, жилмассивы «Ай-Кол», «28 га»), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, ГЭСовская, переулок Чуйский), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская), Маевка (улицы Новая, Школьная, Ала-Арчинская, Виноградная, Совхозная, Родниковая, Веселая), жилмассив «16 га», «Городок энергетиков» (улица Зеленая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Комсомольская, Гоголя, Токтогула), села Романовка (улицы Полевая, Фрунзе), Асылбаш (улицы Ленина, Сурабалды, Жайчи, Доолот, Иманкулова), Белек (улицы Новая, Токтогула, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Советская, Фрунзе, Почтовая, Пионерская), Садовое (улицы Полевая, 50 лет Октября), Шалта (улицы Шопокова, Осмон), Городская Селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Еркеева Марса, Проектируемая, Таш-Рабат, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая, Виноградная, Арыкбаева), Джал (улицы Проектируемая, Калтар), Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассивы «Ак-Ордо», «Фрунзе»), Достук;

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беш-Орюк (улицы Эсенбаева, Баетова, Жакындина), Беловодское (улицы Гайдара), Ущелье Ак-Суу (улицы Жорголот, оздоровительный комплекс «Тюльпан»), Петровка (улица Советская, Шевченко, Толстого, Торт-Куль, МТФ, Беш-Терекская, Искра), Беловодское (улицы Колхозная, Калинина, Курчатова, Серова, Ак-Суу), Сретенка, Большевик, Заря, Беш-Терек, ущелье Ак-Суу;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Студенческая, Кожомбердиева, Шопокова, Федорова, Космодемьянской, Фурманова, Пограничная, Калининская, Горького, Горная, Кирова, Агрономическая, Первомайская, Суворова, Громова, Фрунзенская, Комсомольская, Панфилова, Молодежная, Центральная, Ананьева, Учительская, Шевченко, Красноармейская), села Алексеевка (улицы Школьная, Калинина, Кавказская), Ново-Николаевка (улицы Западная, Энгельса, Пушкина, Пионерская, Ленина, Центральная, Комсомольская, Свердлова, Советская, Школьная, Крупской, Луговая, Юбилейная), Кызыл-Дыйкан;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Ленина), Вознесеновка (улицы Центральная, айыл окмоту);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, 25-го партсъезда, переулок Мирный), села Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Саадаева, Колхозная, Охотничья, Верхняя Луговая, Нижняя Луговая, Громова);

Чуйский РЭС

9.00-13.00 — села Онбир-Джылга (улицы Кок-Каптал, Онбир-Джылга, Чуйская);

13.00-18.00 — села Кайырма, Онбир-Джылга, Маданият, Кок-Каптал;

9.00-18.00 — села Шамшы (улицы Советская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Тынчтык), Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область