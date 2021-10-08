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Общество

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Палау

Накануне установлены дипломатические отношения между Кыргызстана и Республикой Палау. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений подписано в городе Нью-Йорке постоянными представителями Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаевой и Республики Палау Иланой Викторией Сеид.

Стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, в частности уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности государства, независимости, соблюдения международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

После церемонии подписания стороны выразили обоюдное намерение развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами в рамках ООН и других международных организаций, а также поддержки кандидатур друг друга в международные органы по линии ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209790/
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