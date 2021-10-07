Домофонными компаниями Бишкека владеют бывшие осужденные и чиновники

Домофонными компаниями Бишкека владеют бывшие осужденные, чиновники и кандидаты в депутаты. К такому выводу пришло издание Factcheck.kg.

По его данным, многие годы жильцы многоквартирных домов утверждают, что домофонные компании наживаются за их счет и не оказывают услуги по ремонту, хотя взимают абонентскую плату каждый месяц. При этом если кто-то перестает оплачивать услугу, компании сразу же находят время отключить домофон такому человеку.

В столице многоквартирные дома обслуживают около 17 домофонных компаний. Они предоставляют услуги по установке домофонов «под ключ».

В подъезде дома с 18 квартирами стоимость установки в среднем составляет от 30 до 60 тысяч сомов. В эту сумму входят дверь, аппарат с телефонной трубкой для дозвона в квартиру, провода, два чипа на одну квартиру и услуги рабочих. Кроме того, взимается ежемесячная абонентская плата за техническую поддержку, независимо, имеется ли у жильца в квартире переговорное устройство.

Самой крупной оказалась компания «Технический центр домофонизации «Цифрал-Безопасность». Руководитель — некий Ербол Шокаев. Информации о нем мало, но из открытых источников известно, что он из Алматы. Ранее был судим за задолженность.

ОсОО «Амир Домофон» — владельцем является Бермет Уржанова. Она в 2016 году была кандидатом в депутаты в Бишкекский городской кенеш от партии «Таза Кыргызстан» и значилась первой в списке. Согласно информации с ее личной страницы, она также является партнером компаний Safe business.

ОсОО «Домофон компани» — владелец компании Тиллахан Асанова. В 2020-м она была уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в президенты Бактыбека Калмамбетова. Из открытых источников также известно, что в 2021 году она была осуждена за мошенничество. В частности, она взяла в аренду автомобиль Lexus RX 350 и заложила автомашину в качестве залога за $7 тысяч.

ОсОО «Домофон Кей Джи» — владелец компании Айман Айльчиева. Она родилась в Казахстане. Является основателем ОсОО «ГемоМед» и ОсОО «Айман Мебель». Кроме того, член Общественной палаты Кыргызстана.

Согласно договору на предоставление услуг по управлению, содержанию и эксплуатации домофона, компания обязана предоставлять услуги качественно и в срок. Если условия договора не соблюдаются и нарушаются, заказчик в лице потребителя вправе обратиться с за помощью в уполномоченные органы, а затем с заявлением в суд. Фактически потребитель должен оплачивать лишь полученные им услуги.