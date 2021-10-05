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Общество

Предоставлять земли в аренду в Бишкеке теперь будут акимы районов

Мэрия Бишкека делегирует главам районов полномочия по предоставлению прав на земельные участки в городе. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, акимы назначены председателями двух комиссий:

— по предоставлению прав аренды на земельные участки и рассмотрению вопросов заключения договора аренды на новый срок;
— по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города, под объекты облегченного типа.

В дальнейшем мэрия планирует передать акимиатам и другие полномочия, о которых будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба муниципалитета

В пресс-службе добавили, что усиливается ответственность акимов за улучшение социально-экономических показателей жизни местного населения, повышение индикаторов инвестиционной привлекательности и улучшение предпринимательской активности.

«Они также будут нести и персональную ответственность за своевременное и качественное решение вопросов об обращении физических и юридических лиц, обеспечении прозрачности управления муниципальными земельными участками, а также за строгое соблюдение требований действующего законодательства», — заметили в мэрии.

И добавили, что такие меры приняты в рамках проводимой политики президента Садыра Жапарова по усилению полномочий глав районов местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209344/
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