Предоставлять земли в аренду в Бишкеке теперь будут акимы районов

Мэрия Бишкека делегирует главам районов полномочия по предоставлению прав на земельные участки в городе. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, акимы назначены председателями двух комиссий:

— по предоставлению прав аренды на земельные участки и рассмотрению вопросов заключения договора аренды на новый срок;

— по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города, под объекты облегченного типа.

В дальнейшем мэрия планирует передать акимиатам и другие полномочия, о которых будет сообщено дополнительно. Пресс-служба муниципалитета

В пресс-службе добавили, что усиливается ответственность акимов за улучшение социально-экономических показателей жизни местного населения, повышение индикаторов инвестиционной привлекательности и улучшение предпринимательской активности.

«Они также будут нести и персональную ответственность за своевременное и качественное решение вопросов об обращении физических и юридических лиц, обеспечении прозрачности управления муниципальными земельными участками, а также за строгое соблюдение требований действующего законодательства», — заметили в мэрии.

И добавили, что такие меры приняты в рамках проводимой политики президента Садыра Жапарова по усилению полномочий глав районов местного самоуправления.