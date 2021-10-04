5 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 21, отрезки улиц Курманалиева, Низовой, Шайыр;

9.30-14.00 — отрезки улиц Дорожной, Ибраимова, Элебаева, Абдрахманова, Куренкеева, Тыныстанова, Пархоменко, Салиевой, переулок Красноярский;

9.30-19.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Эр-Табылга, Анар), «Алтын-Ордо»;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 14, отрезки улиц Кудрука, Шорина, Манаса, Баялинова, Исанова, Осипенко, Тюменской, Адышева, Московской, Туюкской, Профессора Зимы, переулки Волочаевский, Смоленский, Долонский, Лагерный, Джети-Огузский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-15, Чуй-16, Чуй-46, Чуй-47), «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кара-Кужур, Шербет, Куйукова, Жылга-Сай, Муромская).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Речная, Алма-Атинская, ПМК-3), Аламедин (улицы Суворова, Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, новостройка «Адилет»), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Тихая, Коллекторная, Киргизская, Украинская), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Васильевка (улицы Фрунзе, переулок Клубный), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Яковенко), Таш-Добо (улица Средняя), Кашка-Суу (улица Ала-Арчинская);

Сокулукский РЭС

00.00-6.00 — села Новопавловка (улицы Корсаковых, Дмитрова, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Ала-Арчинская, Деповская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная, Школьная);

9.00-17.00 — села Садовое (улицы 50 лет Октября, Полевая), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Южная, Заводская, Переулочная, Пушкина, Проектируемая, Гагарина, Средняя, Высоцкого, Ат-Башинская, племптицефабрика), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Ат-Башинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная), Белек (улицы Новая, Токтогула, Фрунзе), Асылбаш (улицы Мира, Доолот, Жаны Турмуш, Жайчи, Бира, Майтан, Новая, Сурабалды), Первомайское (улица Ленина), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Шопокова, Осмон);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Толок (улицы Центральная, Школьная), Беловодское (улицы Красноармейская, Пушкина, Сыйданова), Александровка (улицы Мамайская, Комсомольская, Буденного, Пушкина, Почтовая), Садовое (улицы Ситникова, Почтовая, Киргизская, Украинская, БЧК), Темен-Суу, Ак-Башат, Ак-Суу (детдом), Беш-Орюк (улица Боконбаева);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, Маркса, Мира, Свердлова, Целинная, Токтогула, Пионерская, Октябрьская, кварталы «Спортивный», «Ковровщиков»), села Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Центральная), Кызыл-Дыйкан;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эфиронос (улица Степная), Чалдыбар (улица Ленина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Карагай-Булак, Ивановка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупской, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Горького, район магазина «Норус»), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Речная), дачи «Энергетик» (улица Овражная);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Прогресс, Кайырма, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Омуралиева), Кызыл-Байрак (улица Жукеева), Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область