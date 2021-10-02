Правозащитницу Валентину Чупик выпустили из Шереметьево в Ереван

Правозащитницу Валентину Чупик выпустили после задержания в аэропорту Шереметьево (Москва, Россия) в Ереван. Об этом сообщают ее коллеги из Узбекистана.

Уточняется, что Валентина Чупик получила новый загранпаспорт. Она уже находится на борту самолета, следующего рейсом в столицу Армении.

Фото из соцсетей. Валентина Чупик

25 сентября сотрудники ФСБ задержали Валентину Чупик в аэропорту Шереметьево. МВД лишило правозащитницу статуса беженца и запретило ей въезд в Россию до сентября 2051 года.

Валентина Чупик — уроженка Узбекистана. На родине она так же активно занималась правозащитной деятельностью. Несколько лет назад покинула страну после того, как стала получать угрозы от сотрудников спецслужб. Валентина Чупик написала на них заявление. Ее знают десятки тысяч мигрантов. Она вместе с юристами оказывает им правовую помощь, постоянно выезжала в полицейские участки, если выходцев из государств Центральной Азии задерживали без оснований.