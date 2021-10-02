В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 205 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 764 пациента, в больницах — 441. Из них 25 человек — в крайне тяжелом состоянии, 411 — в тяжелом. Состояние 266 человек (60,3 процента) средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 80 человек, из них в Бишкеке — 32, Оше — 1, Чуйской области — 22, Таласской — 1, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 2. В Ошской области выздоровевших нет.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 173 тысячи 385 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.