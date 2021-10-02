10:27
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 1 тысяча 205 человек, 350 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 205 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 764 пациента, в больницах — 441. Из них 25 человек — в крайне тяжелом состоянии, 411 — в тяжелом. Состояние 266 человек (60,3 процента) средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 80 человек, из них в Бишкеке — 32, Оше — 1, Чуйской области — 22,  Таласской — 1, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 2. В Ошской области выздоровевших нет.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 173 тысячи 385 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209065/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
За последние сутки летальных случаев от коронавируса не зарегистрировано
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР выявили 72 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 680
Для зараженных COVID-19 свободны 276 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 233,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
Впервые за неделю в Кыргызстане за сутки никто не умер от коронавируса
Коронавирусом болеют 1 тысяча 235 человек, 177 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 76 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 608
Для зараженных COVID-19 свободны 290 коек в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
Цифра дня.&nbsp;6&nbsp;тысяч 248 сомов&nbsp;&mdash; средний размер пенсии в&nbsp;Кыргызстане Цифра дня. 6 тысяч 248 сомов — средний размер пенсии в Кыргызстане
Бизнес
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет сеть 4G&nbsp;во&nbsp;всех регионах страны! Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!
In&nbsp;Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от&nbsp;контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
2 октября, суббота
10:26
Экспертиза подтвердила: правозащитник Камиль Рузиев не подделывал документы Экспертиза подтвердила: правозащитник Камиль Рузиев не ...
10:00
Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
09:44
Отважный девятилетний мальчик спас братьев во время пожара. Его наградили
09:38
За последние сутки летальных случаев от коронавируса не зарегистрировано
09:37
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника