В Кыргызстане за сутки выявили 72 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке — 34, Чуйской области — 18, Ошской — 2, Таласской — 3, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 2. В Баткенской области и Оше заболевших нет.



С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 178 тысяч 680 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.