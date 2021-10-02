В Бишкеке 2 октября облачно, до обеда возможен дождь. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День уменьшился до 11 часов 43 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Ак-Тан).

Памятные даты

Международный день ненасилия

Международный день ненасилия, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года, отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

В соответствии с резолюцией ООН международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». В документе подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия», а также желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».

Международный день социального педагога

Отмечается ежегодно 2 октября.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.



Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

День рождения электронной почты

Днем рождения электронной почты считается 2 октября 1971 года.

В этот день было отправлено первое в мире электронное письмо.

Инициатор и создатель Рэй Томлинсон, занимавший пост ведущего инженера компании BBN Technologies, говорит, что первое электронное письмо было написано только заглавными буквами. С компьютера, находящегося в лаборатории Томлинсона, отправлена цитата из речи Авраама Линкольна.

Люди, которые меняли мир

Умер ученый Мирсаид Миррахимов

Родился 27 марта 1927 года в городе Фрунзе. Выдающийся ученый, врач-терапевт, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР.

Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».

Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.

Он инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х годах смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.

Умер в 2008 году.

Умер актер Владимир Скоропись

Фото из интернета. Кадр из фильма «Мужчины без женщин» (1981)

Родился 25 октября 1940 года в Оше. Советский и кыргызский актер театра и кино, народный артист Киргизии.

В Русском драмтеатре имени Надежды Крупской проработал 50 лет, пройдя путь от актера до режиссера и директора. За годы работы в театре успешно сыграл сотни ролей в произведениях классического и современного репертуара. Осуществил постановку ряда спектаклей.

Он трижды возглавлял театр — в 1985-1986, 1997-2000, 2007 годах.

Умер 2 октября 2014-го.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажет оперу-дастан «Ак-Мөөр»;

в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева выступит группа «Аура»;

арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на театральный вечер.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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