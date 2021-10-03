4 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Жаз, Алтын-Бешик), «Ак-Босого» (улицы Тулебердиева, Чуй, № 18,19, 42-44, 46), «Кара-Кужур», «Нижний Орок» (улицы Куль-Чоро, Арчалуу), «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Садыбакасова, Ак-Туз, Камбар-Ата, Ак-Тан, Кара-Кужур, Шербет), улица Токтаналиева, 12;

9.30-14.00 — отрезки улиц Бектенова, Ахунбаева, Суванбердиева, Каралаева, Койбагарова, Осмонкула, Огонбаева, Лермонтова, Фере, Целиноградской, Фирсова, Бакинской, Широкой, Элебесова, Новосельская, Балхашский, Акбуринский, переулки Памирский, Суюмбаева, 128, 125, Чуй, 111а, жилмассив «Алтын-Ордо» (улица 6-я);

14.30-17.00 — отрезки улиц Литовской, Армейской, Верхний Токольдош;

9.00-17.00 — микрорайон 3-й, 20, улица Керамическая, жилмассив «Рухий Мурас» (улица 2-я);

11.30-17.30 — проспект Чуй, 39, 41а, 43/1, 43, 41б, улицы Армавирская, 12/4, отрезки улиц Достоевского, Хивинской, Курманалиева, Акылбекова, Кишиневского, Дорожной, Красноярского, Ибраимова, Боталиева, Фере, Мусорского, Орозбекова, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Маевка (улицы Южная, Новая, Пригородная, Кара-Суйская, Школьная, Тулебердиева, Совхозная, Сельская, Полевая, Набережная, Родниковая, Молодая Гвардия, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сонкольская, Садаева, Садовая, Октябрьская, 6,9 га, тупик Новый, переулки Южный, Карасуйский, жилмассивы «12 га», «7 га», «Тамырчы», «Умут»), Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского), Лебединовка (улицы Бокомбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Мичурина, Манаса, Угловая, Северная, Таласская, Комсомольская, Родниковая, жилмассивы «Ай-Кол», «28 га», переулок Победы), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Верхний Ат-Башы, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Берлик (улица Новая), Кайырма, ГЭС-5, Таш-Добо (улицы Аптечная, Средняя, Ленина), Васильевка (улицы Фрунзе, Набережная, переулок Больничный), Байтик (улицы Раимбекова, Эшмамбет, Новостройка, Ала-Арчинская, Джантошова, жилмассив «Байтик»), Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Фрунзе, Карабаева), воинская часть;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Гоголя, Северная, Степная, Гагарина, Кирова, Репина, Фрунзе, Восточная, Крупская, Школьная, Свердлова, Проектируемая, Колхозная, Лавровых, Садовая, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, Октябрьская, Комсомольская тупики Токтогула, Советский), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Заводская, Проектируемая, Гагарина, Средняя, Южная, Пушкина, Высоцкого, Атбашинская, племптицефабрика, животноводческий комплекс), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная), Учкун (улицы Пионерская, 2-й жилмассив), Джаны-Пахта (улицы Северная, Восточная, Сагымбаева, Полевой Стан, Советская, Проектируемая, Шоссейная, Школьная, переулок Сагынбаева), Шалта (улица Шопокова), Белек (улицы Новая, Фрунзе, Токтогула), Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой), Романовка (МТФ), поселок Восточный (улицы Акушинская, Дружбы, Манас);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Железнодорожная, Ленина, Калинина, Фрунзе), Тюльпан (улица Жорголот), Сретенка (улицы Центральная, Крупская, Крестьянские хозяйство), Александровка (улицы Ворошилова, Комсомольская, Дружба, Почтовая, Карагачева, Пионерская, Спортивная), Беш-Орюк (улица Бокомбаева), БКЗ, Кош-Добо (улицы Токтогула, Школьная), Садовое (улицы Ситникова, Почтовая, Киргизская), Воинская часть (кошары), Винсовхоз комбинат имени Крупской;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Гвардейская, Жданова, Свердлова, Космонавтов, 40 лет Киргизии, 19-24, 39-41, 45-47), села Орто-Суу, Бекитай, Боксо-Жол, Кайырма;

Панфиловский

9.00-17.00 — села Эфиронос (улица Степная), Чалдыбар (улицы Комсомольская, Ленина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — станция «Ивановка», село Ивановка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Речная), Тогуз-Булак (улица Бейшеналиевой), дачи «Энергетик» (улица Овражная);

Чуйский РЭС

9.00-13.00 — села Маданият (улицы Маданиятская, Школьная);

13.00-17.00 — села Прогресс (улицы Маргеис Ата, Кыдырбаева);

9.00-18.00 — села Шамшы (улицы Советская, Школьная), Алчалуу, Талды-Булак, Султан;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Омуралиева), Кызыл-Байрак (улица Жукеева).

3 Таласская область