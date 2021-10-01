Киоски, ограждения, аптеки. С улиц Бишкека убрали незаконные объекты

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека и спецподразделения «Тазалыка» продолжают демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на этот раз демонтировали заборы на улице Маликова, в микрорайоне «Восток-5», на улице Манаса.

«Результатом проведения разъяснительной работы стал добровольный снос части времянки, заборов из легкой конструкции на трех участках на улице Чортекова, которые попадали под строительство дороги», — отметили в мэрии.

На пересечении улиц Гагарина и Ашар убрано металлическое ограждение, демонтированы аптечные пункты «Неман» и «Айболит». На пересечении улиц Махатмы Ганди и Мыскал убрали шесть контейнеров, забор из бетонных плит и жженого кирпича длиной почти 100 метров, препятствующие реконструкции дороги. На улице Анкара демонтировали газетный киоск.

«Разъяснительные работы положительно повлияли и на владельцев пяти 40-тонных контейнеров на улице Виноградной», — отметили в мэрии.