COVID-19 в мире. Заразились более 233,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 481 тысячу 817 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 233 миллиона 713 тысяч 190 человек. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 459 тысяч 809), Индии (33 миллиона 739 тысяч 980), Бразилии (21 миллион 427 тысяч 73), Франции (7 миллионов 106 тысяч 28), Великобритании (7 миллионов 843 тысячи 887), России (7 миллионов 401 тысяча 104), Турции (7 миллионов 124 тысячи 654), Аргентине (5 миллионов 256 тысяч 902), Иране (5 миллионов 587 тысяч 40), Колумбии (4 миллиона 957 тысяч 277), Испании (4 миллиона 959 тысяч 91), Италии (4 миллиона 672 тысячи 355) и Германии (4 миллиона 239 тысяч 773).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 782 тысяч 640. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 830 человек. В том числе в США всего скончались 697 тысяч 842 человека, Бразилии — 596 тысяч 749, Индии — 448 тысяч 62, Мексике — 277 тысяч 507, России — 203 тысячи 549, Великобритании — 137 тысяч 43 и Италии — 130 тысяч 921.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 608 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 962 тысячи 842, Узбекистане — 173 тысячи 895, Таджикистане — 17 тысяч 484.