В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 235 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 799 человек, в больницах — 436. В том числе 26 человек — в крайне тяжелом состоянии, 151 — в тяжелом. Состояние 259 больных (или 59,4 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 99 человек, из них в Бишкеке — 41, Чуйской области — 26, Ошской − 3, Таласской — 3, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 305 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.