1 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Жаныл Мырза, Кырк-Кыз, Кербез), отрезок улицы Лущихина;

9.00-18.00 — жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улица Кожомкулова, 6), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 42-46), «Арча-Бешик» (улицы Алты Тутун, Чортекова, Ак-Тан, Кара-Кужур), улицы Тулебердиева, Чуй, 19, отрезки улиц Кочкор-Ата, Падыш-Ата, Гагарина, переулок Сосновый;

9.30-18.00 — улицы Шакирова, 35, жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Куйручук), «Рухий-Мурас»;

9.30-13.30 — отрезки улиц Элебаева, Медерова, Саратовской, Пархоменко, переулок Кокандский;

9.00-19.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы 8-20-я), улица Чуй, 30, 32, 34, 36.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Рассвет, Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Виноградная, Сельповская, Южная, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева), Аламедин (улицы Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Иваницина, Молодежная, переулок Чуйский, Дальний), Васильевка (улицы Октябрьская, Шаршеналиева, Комсомольская), Кара-Жыгач (улица Кондучалова), Маевка (улицы Октябрьская, Ала-Арчинская, Карасуйская, Молодая Гвардия, Веселая переулок Карасуйский), Таш-Добо (улицы Ленина, Абыкан-Ата, Горького, Колхозная, Нарынская, Озгоруш, Средняя);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Крупская, контур 520), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Степная, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружба, Красноармейская, Пионерская, Первомайская, Шевченко, Колхозная, Октябрьская, Школьная, тупики Шевченко, Комсомольской, Западный, 1 Мая, Токтогула, Советский), Маловодное (улицы Красноармейская, Новая), Шалта (улицы Боромбаева, Ленина, Осмона, Шабданалы), Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Новая, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Ынтымак, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Ак-Чий, Молодежная, Восточная, Киргизская, Джамбула, Набережная, Стройцех, станция «Кормовик»);

9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), Белек (улицы Новая, Фрунзе, Токтогула);

Московский РЭС

8.50-17.00 — села Беловодское (улицы Комсомольская, 50 лет Киргизии, здание МРЭС, пивзовод, очистные сооружения, кыргызкорм), Большевик (улицы Чапаева, Щорса, Комсомольская), Садовое (улицы Крупская, Пионерская, Прогресса, Советская, Колхозная, Ситникова, Шевченко, 8 Марта, Октябрьская, Гагарина, Чапаева, Школьная, МТС, Кузнечная, Степная, Дзержинского, Комсомольская, Кавказская, Мирошниченко, Энгельса, Первомайская), Ак-Суу (улицы Тоголока Молдо, 8 Марта, Заречная, Набережная, Логвиненко, Токтогула, Толстого, Чкалова, Батутина, Пролетарская, Парковая, Касыгина, Интернациональная, Есенина, Добровольского, Советская, Пишпекская, Спортивная, Полевая, Дружба, Южная, переулок Касыгина);

9.00-18.00 — села Александровка (улицы Пионерская, Фрунзе, Карагачевая, Октябрьская, Почтовая), Беш-Орюк (улицы Бокомбаева, Чокинова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Ленина, Карла Маркса, Коммунистическая, кварталы «Победа», «40 лет Киргизии», 27-32, 33-38), села Полтавка (улица Горького), Орто-Суу, Новониколаевка (улицы Пушкина, Энгельса, Юбилейная, Школьная, Первомайская, Западная, Пионерская, Комсомольская, Луговая), Сосновка (улицы Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Крупская), Кара-Суу, Ставрополовка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Верхняя, Советская, Подгорная, Колхозная, Мичурина, район колхоза «Нива»), Эфиронос (улица Самат-Ата, мечеть, весовой контроль);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — станция «Ивановка», села Красная Речка, Советское;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Подгорная, Садовая, Речная), дачи «Энергетик»;

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Шамшы (улицы Октябрьская, Советская), Садовое;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Тар-Суу, Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область