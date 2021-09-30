14:06
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 290 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 290 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 30 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 274;
  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Клинический родильный дом № 2 — 11.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 178 тысяч 532 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208839/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 233,2 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
COVID-19 и сексуальное здоровье. Кыргызстанцы могут поучаствовать в исследовании
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 238 человек, 166 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 88 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 532
Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 232,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Популярные новости
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
Эльдар Сайфутдинов: У&nbsp;кыргызстанцев сильно развито чувство локтя Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
Бизнес
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
30 сентября, четверг
14:00
Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жизнь после зависимости Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жи...
13:44
Для зараженных COVID-19 свободны 290 коек в медучреждениях Бишкека
13:35
Зампредседателя Гарантийного фонда стал 28-летний Алтымыш Туратбеков
13:29
Фермеры пообещали подарить главе Минсельхоза мешок кукурузы, если их не услышит
13:16
При экосовете мэрии Бишкека создадут комитет по озеленению